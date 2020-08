Rentrée : deux millions de masques distribués aux lycéens et apprentis de la région

Les lycéens et apprentis scolarisés en Auvergne-Rhône-Alpes vont recevoir des masques de la région pour la rentrée scolaire. Le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, l’a annoncé vendredi matin en conférence de presse.



La région va ainsi distribuer 3 masques chirurgicaux à tous les élèves des lycées et des CFA du territoire. Deux masques lavables et réutilisables seront ensuite envoyés par courrier, début septembre, puis à chaque rentrée de vacances, tant que le risque épidémique reste avéré. Pour cela, les élèves devront être inscrits au Pass’Région.



Sur les 500 000 jeunes concernés, plus de 320 000 sont lycéens, 50 000 sont apprentis et 130 000 élèves sont confiés à la région via le transport scolaire (soit 30 000 primaires et 100 000 collégiens supplémentaires).



Des caméras thermiques à l’essai



La Région va lancer une expérimentation inédite de mise en place de caméras thermiques à l’entrée des établissements.



Dans trois établissements volontaires, répartis dans les académies de Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand – un lycée public, un lycée privé et un lycée agricole -, des caméras thermiques seront installées dès le premier jour de cette rentrée.



Ces caméras permettront de détecter rapidement les élèves fiévreux. Cette expérimentation durera entre 15 jours et 1 mois et, selon les résultats obtenus, sera étendue à d’autres établissements volontaires.