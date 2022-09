Rentrée scolaire : les écoles lyonnaises se tournent vers l’alimentation bio

C’était jour de rentrée aujourd’hui à Lyon, comme partout en France. Les écoliers ont retrouvé les copains, maîtres et maîtresses et autres personnels. Si vous êtes parent et que votre enfant est dans une école lyonnaise, il a peut-être évoqué avec vous ses premières sensations gustatives à la cantine ce midi. En effet, c’est l’une des mesures phares de la ville, lors de cette rentrée : la nouvelle offre de restauration scolaire.

Bio, locale, de qualité, plus saine, tels sont les qualificatifs employés par les élus locaux pour définir cette alimentation. 50% de produits sont issus de l’agriculture biologique (avec un objectif d’au moins 75 % en 2026) ; l’approvisionnement de produits locaux, soit dans un rayon de moins de 200 kilomètres, est lui aussi de 50%.

Gautier Chapuis, conseillé municipal délégué à l’alimentation locale, évoque l’alimentation bio.

Pas d’augmentation de prix

Les parents ont le choix entre deux menus différents : Petit bouchon (tous types d’aliments) et Jeune pousse (100% végétarien). L’option “menu mixte” est conservée, elle permet aux familles de choisir les repas issus des deux menus. Face à cette nouvelle offre, pas de supplément tarifaire pour les parents. Malgré l’inflation, la municipalité n’augmentera pas le prix de ses cantines : “C’est une question de justice sociale. On sait que pour les ménages lyonnais, cela va être difficile, il va y avoir des hausses de factures […] on ne veut pas que les familles se sentent pressées financièrement par la cantine”, explique Stéphanie Léger, adjointe en charge de l’éducation à la mairie de Lyon.

Stéphanie Léger, sur les tarifs de la cantine

Gautier Chapuis sur les solutions face à l’inflation et la lutte contre le gaspillage alimentaire

26 000 repas seront servis tous les jours dans les cantines lyonnaises.