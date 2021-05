Réouverture du parc Walibi le 9 juin

Le parc Walibi en Isère a fêté ses 40 ans, il y a moins de deux ans avec plus de 500 000 visiteurs. Il a été contraint de fermer avec la pandémie et vient juste d’annoncer sur les réseaux sociaux sa réouverture pour le 9 juin prochain lors de la troisième phase de déconfinement.

Des règles sanitaires

La crise sanitaire imposera dès lors un protocole sanitaire. En effet, le port du masque dans l’enceinte du parc Walibi pour toutes les personnes de plus de 11 ans sera exigé. De plus, des bornes de gel hydroalcoolique seront installées aux entrées et sorties de chaque attraction, les files d’attente seront soumises aux règles de distanciation (avec des marquages au sol) et les attractions seront désinfectées régulièrement.

En outre, une jauge de 65 % de la capacité maximale du parc sera instaurée du 9 au 30 juin soit 7 800 personnes par jour à ne pas dépasser. D’autre part, concernant le pass sanitaire, il ne sera pas exigé car Walibi est un espace de 35 hectares en plein air et les équipes le trouve “injustifié”.

Enfin, d’un point de vue pratique, Walibi conseille de réserver ses billets via le site internet du parc même si les équipes confirment que la billetterie sera bien ouverte sur place dès le 9 juin, pour acheter les entrées du jour.