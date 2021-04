Retour du froid dans la région

C’est un vrai choc thermique. Après les températures estivales de la semaine dernière et le record de chaleur pour un mois de mars (25.9 degrés), battu mercredi dernier à Lyon, le mercure repasse sous les moyennes de saison.



Suite aux averses de cette nuit, les températures vont plonger. Retour des gelées ce mardi au lever du jour et l’après-midi, on dépassera très difficilement les 10 degrés. Des températures similaires sont prévues mercredi.



Le mercure devrait timidement remonter en fin de semaine malgré le retour de la pluie.



A noter que 6 départements d’Auvergne Rhône-Alpes, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placés en vigilance jaune “neige-verglas”.