Rhône : 200 000 masques seront distribués aux collégiens

La rentrée scolaire 2020 approche et dans ce contexte sanitaire le port du masque sera obligatoire à partir du collège. Tandis que le gouvernement a choisi de réserver sa distribution des masques aux publics les plus précaires, la métropole de Lyon et le département du Rhône ont décidé d’en fournir à tous les collégiens du territoire.



Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a annoncé que la collectivité allait offrir 140 000 masques en tissu aux collégiens pour la rentrée, soit deux masques par collégien et par jour. Par ailleurs, dans un communiqué, le président du Département Christophe Guilloteau, a annoncé l’octroi « de 60 000 masques lavables pour tous les collégiens et d’un chéquier service aux familles les plus en difficultés, pour chaque enfant scolarisé dans le Rhône. »



Certifiés pour 50 lavages, les masques seront distribués via les établissements et ont été fabriqués dans l’entreprise Boldoduc à Dardilly. Ils seront livrés dans les 51 collèges du Rhône, publics et privés sous contrat, dès ce lundi 31 août.

#rentree2020 #covid La Métropole de #Lyon va fournir des masques à tous ses collégiennes et collégiens. 140 000 masques vont être distribués dans les collèges. pic.twitter.com/aNyeNWH6O3 — Métropole de Lyon (@grandlyon) August 27, 2020