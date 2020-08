Rhône : fin de la vigilance orange canicule et orages

Météo France a mis fin à la vigilance orange canicule et orages dans le Rhône, mais aussi dans l’Ain, l’Isère ou encore la Loire. L’alerte orange était en vigueur depuis vendredi. Et pour cause, plusieurs dégâts sont à noter hier soir dans le Rhône. Tous les voyants sont désormais au vert.

Les températures ont baissé dans la nuit de samedi dimanche d’une dizaine de degrés. On attend au meilleur de la journée 28°C à Lyon et Vienne, bien loin des 40°C mesurés ce vendredi. Un risque d’averses est à noter dans la journée.

Les fortes chaleurs reviendront en milieu, voire fin de semaine prochaine. Le mercure devrait monter jusqu’à 38°C pour le week-end prochain à Lyon.