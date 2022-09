Rhône : Gérald Darmanin annonce l’arrivée de nouveaux CRS

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est exprimé ce mercredi et a annoncé qu’une nouvelle génération de CRS, spécialisée dans les violences urbaines, va émerger dans le Rhône. Elle sera installée à Chassieu et devrait compter environ 200 policiers et 25 agents administratifs. Selon Lyon Mag, il y aura également 79 policiers, issus de la prochaine promotion de 781 gardiens de la paix, qui seront affectés à la sécurité publique.