Rhône : le port du masque devient obligatoire dans deux nouvelles communes

Le port du masque devient obligatoire dans deux communes supplémentaires dans le Rhône. Il s’agit de Brignais et Craponne.



La mesure entrera en vigueur dès ce mercredi minuit pour les adultes et les adolescents de plus de 11 ans. A noter que le port du masque obligatoire est prolongé jusqu’au 21 octobre dans les 19 villes qui étaient déjà concernées (Lyon, Villeurbanne, Bron, Caluire, Décines-Charpieu, Écully, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Villefranche-sur-Saône,Saint-Priest, Rillieux, Sainte-Foy-lès-Lyon, Givors, Francheville, Chassieu et Belleville-en-Beaujolais).



Dans le reste du département du Rhône, le port du masque est obligatoire dans un rayon de 50 m aux abords des espaces extérieurs des centres commerciaux, des salles de spectacles, des salles de sport, des établissements scolaires, universitaire et supérieur, de gares SNCF et routières, de stations de transports en commun.

D’autre part les fêtes foraines, les brocantes et les vide-greniers sont désormais interdits sur l’ensemble du département du Rhône. Là aussi à partir de ce mercredi.