Rhône : les agriculteurs appellent à une nouvelle action devant la raffinerie de Feyzin mercredi

Le 21 mars dernier, une cinquantaine d’agriculteurs et de transporteurs avaient bloqué l’entrée de la raffinerie de Feyzin afin de dénoncer le montant des prix des carburants.

Rebelote cette semaine puisque ces derniers appellent à une nouvelle action mercredi, pour un mouvement de plus grande ampleur afin de toucher plus de professionnels et de citoyens.

Agriculteurs, transporteurs, routiers et autres se mobiliseront ce mercredi 6 avril dès 4h du matin, route de Chasse-sur-Rhône, à proximité de la raffinerie.