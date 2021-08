Rhône : nouvelle extension du port du masque

Cela a été annoncé par la préfecture dans la journée : des centres commerciaux et grands magasins du Rhône se retrouvent soumis au pass sanitaire, dès lundi 16 août.

Autre annonce faite par les autorités : le masque fait son retour, notamment dans les lieux soumis au pass sanitaire. Il redevient également obligatoire dans de nombreux espaces publics tels que :

les rassemblements, manifestations, réunions ou activités organisés sur la voie publique

les lieux de festivals et de spectacles

les marchés, brocantes et ventes au déballage

les files d’attente

dans un rayon de 50 mètres aux abords des écoles, aux horaires d’arrivée et de départ des élèves, des gares ferroviaires et routières, des espaces extérieurs des centres commerciaux, des lieux de culte au moment des offices et des cérémonies.

Pour rappel, le port du masque reste obligatoire dans le département du Rhône et la métropole de Lyon pour les personnes âgées de 11 ans et plus, dans tous les établissements recevant du public, avec ou sans pass sanitaire.