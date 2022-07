Rhône : un centre hospitalier pour les 12-25 ans ouvre bientôt

Né de la collaboration entre le groupe lyonnais Clinipsy et les acteurs médicaux du département, un établissement hospitalier ouvrira ses portes dès septembre à Vénissieux. Le centre devraient accueillir les jeunes âgés de 12 à 25 ans souffrant de troubles anxieux et dépressifs ayant un impact sur leur scolarité, de troubles alimentaires ainsi que de troubles psychosomatiques et du développement. Alors que l’objectif est de renforcer la prise en charge des patients ayant des troubles psychiques, deux autres centres devraient voir le jour en Nouvelle-Aquitaine et en Île-de-France.