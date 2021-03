Rhône : un point de deal démantelé : trois suspects mis en examen et placés en détention provisoire

Ce 22 mars, la police à mis fin à un trafic de stupéfiants de type “drive” à Pierre-Bénite. Trois hommes ont été arrêtées et mis en examen vendredi dernier. Installé dans le quartier des Hauts Roches, le point de deal fonctionnait bien puisque le chiffre d’affaires est estimé à 155 000 euros mensuel .

C’est suite à une transaction effectuée sur le point de revente qu’une série d’interpellations et de perquisitions a été menée par la Direction Départementale de la Sécurité Public (DDSP). Au total, 5902 grammes de résine de cannabis, 1043 grammes d’herbe, 128 grammes de cocaïne, un fusil de chasse et divers éléments (des livres de compte et du matériel de conditionnement) ont été saisis.

La comptabilité journalière manuscrite a permis de réaliser une analyse de valorisation extrêmement précise du point de deal. En 4 mois : 177 kilos de résine de cannabis, 51 kilos d’herbe, 880 grammes de cocaïne ont été vendus aux consommateurs.