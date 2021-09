Rhône : une reconnaissance de catastrophe naturelle pour plusieurs communes

L’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour des inondations et coulées de boue survenues sur le territoire des communes de Villeurbanne (événement du 23 juin 2021), Condrieu (événement du 6 juillet 2021) et Le Perréon (événement du 7 juillet 2021).



Par ailleurs, l’arrêté interministériel du 14 septembre 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenue sur le territoire des communes de Chatillon et Dardilly (évènement du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020) est paru au Journal officiel du 28 septembre 2021.



Les sinistrés concernés disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication de l’arrêté, pour faire parvenir à leur compagnie d’assurances un état de leurs pertes afin de bénéficier d’une indemnisation.



Enfin, l’arrêté ne reconnaissant pas l’état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue survenues sur les territoires des communes de Valsonne (événement du 22 juin 2021), Décines-Charpieu (événement du 23 juin 2021), Vaulx-en-Velin (événement du 23 juin 2021), Létra (événement du 27 juin 2021), Rivolet (événement du 27 juin 2021), Ternand (événement du 27 juin 2021), Valsonne (événement du 27 juin 2021), Vaux-en-Beaujolais (événement du 27 juin 2021) et de Saint-Étienne-des-Oullières (événement du 27 juin 2021 au 28 juin 2021).