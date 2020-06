Rillieux-la-Pape : 6 individus interpellés pour violences sur des policiers

La brigade de sûreté urbaine de Rillieux-la-Pape a interpellé 6 hommes suspectés d’avoir agressé policiers et CRS en mai dernier. Les individus nient leur participation dans l’agression.



Les faits remontent au 8 mai dernier. Suite à un appel, deux policiers de la brigade de Rillieux-la-Pape intervenaient dans un domicile pour un différend conjugal. Au moment de partir, les agents ont été pris à partie par une trentaine d’individus. Ces derniers ont lancé des projectiles sur les fonctionnaires, tout en menaçant les agents.



Des renforts sont alors venus soutenir les policiers menacés, dont des CRS. Les forces de l’ordre sont restées sur place pendant 1h30, usant de grenades lacrymogènes pour rétablir la situation. Aucun blessé et aucune dégradation n’ont toutefois été constaté.



5 majeurs présentés ce vendredi au parquet



L’enquête a permis d’identifier ce jeudi 25 juin, 6 hommes, dont un mineur de 14 ans. Malgré la présentation des images de vidéosurveillance, les suspects nient les faits. De plus, des vêtements portés au moment des faits ont été retrouvés à leur domicile respectif.



Les 5 majeurs sont présentés en comparution immédiate au parquet de Lyon ce vendredi. Le mineur sera, quant à lui, présenté devant un juge des enfants.