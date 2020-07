Rillieux-la-Pape : il renverse une petite fille puis se fait agresser par des riverains

Ce dimanche, un homme a renversé une petite fille de 11 ans à Rillieux-la-Pape. Il a, ensuite, été violemment pris à partie avant de se faire interpeller.

Les faits se sont déroulés avenue de l’Europe. Aux alentours de 21h, un homme renverse avec sa camionnette une fillette qui circule à vélo sur la chaussée. L’individu âgé de 43 ans et originaire de Villeurbanne, roule malgré l’annulation de son permis, et sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants. Témoins de la scène, de nombreux riverains s’en prennent alors à lui, le rouant de coups.

Dépêchées sur place, les forces de l’ordre dispersent une centaine de personnes pour parvenir à interpeller le chauffard. La victime, qui ne portait pas de casque de sécurité, souffre d’une fracture de la cheville et d’une plaie au crâne. Le suspect, quant à lui, s’est vu prescrire 45 jours d’ITT.

Il sera présenté devant le parquet ce mardi en comparution immédiate.