Roanne : conflit dans une famille et menace de mort proférée

Dimanche dernier, un conflit a éclaté au sein d'une famille entre le père et la mère, lors duquel l'homme a insulté et menacé de mort son ex-compagne. Leurs fils sont alors intervenus pour les séparer. Aujourd'hui, au tribunal de Roanne, l'homme de 45 ans s'est présenté en comparution immédiate. La sentence est tombée à la fin de l'audience : il est condamné à dix-huit mois de prison, dont dix mois avec sursis probatoire, au port du bracelet électronique obligatoire, à des travaux d'intérêt général, ainsi qu'à des soins obligatoires en psychologie et addictologie. Il lui est également interdit d'approcher les victimes.

K.M