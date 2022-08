Rodéo urbain : un homme s’est tué à Marseille

Ce mardi 16 août, aux environs de 21h, un jeune homme de 19 ans est mort alors qu’il effectuait un rodéo urbain vers le boulevard de la Millière, dans le 11e arrondissement de Marseille.

Selon les informations de La Provence, le jeune individu, casqué, juché sur une moto de grosse cylindrée, effectuait une roue arrière devant un ami au moment où il a perdu l’équilibre sur son engin, heurtant le trottoir puis un poteau situé sur le boulevard.

Le jeune homme serait mort des suite de ses blessures, peu après l’accident, et cela malgré l’intervention rapide des pompiers.

Alors que Gérald Darmanin, le ministre de l’intérieur, avait annoncé, le 8 août dernier, un renforcement des services de contrôle contre les rodéos urbains, une activité jugée dangereuse à juste titre, plus de 150 scooters et motos ont déjà été saisis au cours des près de 3 000 opérations de police et de gendarmerie effectuées.