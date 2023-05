Roland Garros : Caroline Garcia épargnée au 1er tour

Ce jeudi a eu lieu le tirage au sort de Roland-Garros, ainsi les joueurs Français ont pu découvrir leur adversaire. Caroline Garcia ne croisera pas Iga Swiatek, 1re mondiale du classement WTA, avant la finale.

En effet, Caroline Garcia a été placée dans la moitié de tableau d’Aryna Sabalenka, la 2e mondiale. Elle commencera ce 1er tour face à Wang Xiyu, et sur son chemin, elle peut être amenée à croiser Lettone Jelan Ostapenko, 17ème mondiale ou encore Daria Kasatkina 9ème mondiale.

Chez les hommes, trois matchs entre tricolores auront lieu. Le premier sera Mannarino contre Humbert, et le second Cazaux contre Moutet et enfin Gasquet contre Rinderknech. Monfils affrontera Baez, Barrère affrontera Ruusuvuori et Fils jouera contre Davidovich.

Chez les femmes, Parry affrontera Kalinina, Burel jouera contre Sorribes Tormo.