Roland Garros : Caroline Garcia et Kristina Mladenovic sacrées sur le double

Après 2016, la paire Garcia-Mladenovic a remporté le titre pour la deuxième fois en double à Roland Garros. Les Françaises ont battu les Américaines Jessica Pegula et Cori Gauff (2-6, 6-3, 6-2) ce dimanche après-midi en finale du Grand Chelem parisien.



Sur un court Philippe-Chatrier acquis à leur cause, la paire française a du batailler pour venir à bout des Américaines en trois sets et une heure et 46 minutes de jeu.