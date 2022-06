Roland Garros : Rafael Nadal remporte le tournoi pour la 14e fois de sa carrière

Légendaire ! Rafael Nadal a facilement dominé le jeune Norvégien Casper Ruud en trois sets (6-3, 6-3, 6-0) et deux heures et 20 minutes de jeu, en finale du tournoi de Roland Garros ce dimanche après-midi. L’Espagnol remporte le tournoi parisien pour la 14e fois de sa carrière. Il remporte dans le même temps son 22e titre du Grand Chelem et devance désormais Roger Federer et Novak Djokovic (20 titres chacun) de deux titres.



À noter que Rafael Nadal n’a jamais perdu en finale de Roland Garros. Il s’impose dans ce tournoi en n’ayant concédé que trois sets sur l’ensemble de la quinzaine.