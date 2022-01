Rugby : la mort de Jordan Michallet, ancien joueur du CSBJ, provoque l’émoi dans le monde de l’ovalie

Jordan Michallet, rugbyman isérois passé par le CSBJ, a disparu tragiquement hier. Âgé de seulement 29 ans, le joueur de Rouen (Pro D2) a été retrouvé mort mardi après-midi dans la cité normande, après avoir chuté depuis le quatrième étage d’un immeuble.

Selon les premiers éléments de l’enquête, que révèle le quotidien Paris-Normandie, le demi d’ouverture aurait été impliqué dans un accident de la route plus tôt dans la journée et l’hypothèse du suicide semble privilégiée.

Formé à Voiron, puis passé par le centre de formation du FC Grenoble, où il a évolué jusqu’en 2014, Jordan Michallet a ensuite rejoint Bourgoin-Jallieu et a porté les couleurs ciel et grenat durant deux saisons, entre 2015 et 2017.

Une mort en pleine ascension

Après son passage dans le nord-Isère, Michallet a rejoint Strasbourg en Fédérale 1, puis est parvenu à rebondir à Rouen, où il avait réussi à devenir un taulier de l’équipe dans l’antichambre de l’élite, en étant notamment élu « homme du match » à plusieurs reprises cette saison lors des rencontres disputées par son équipe.

⚫️ La famille du rugby est endeuillée aujourd’hui après le décès du joueur du @RouenNdieRugby Jordan Michallet.



Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. 🙏 pic.twitter.com/R5z06IugIq — France Rugby (@FranceRugby) January 18, 2022

Son décès survient quelques jours seulement après son vingt-neuvième anniversaire et alors que le rugbyman allait devenir papa pour la première fois. Un message en son honneur a été publié par le CSBJ sur ses réseaux sociaux et par un grand nombre de personnalités du rugby français. Un hommage devrait lui être rendu dimanche prochain lors de la réception de Dijon à Pierre-Rajon.