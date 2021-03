Rugby: les billets pour la coupe du Monde 2023 mis en vente ce lundi !

La France accueille la 10e édition de la coupe du Monde de rugby en 2023. La billetterie ouvre ses portes dès ce lundi !



Pour accéder aux préventes, il faut tout d’abord vous inscrire sur le site officiel de la billetterie de la coupe du Monde de Rugby.



Plusieurs packs sont proposés : le Pack “Ville” et le Pack “Équipe” entre 95 et 885 euros. Tout dépendra de votre catégorie et de votre emplacement dans le stade.

48 matchs sont au programme de cette coupe du Monde, dont cinq se feront au parc OL :

Le qualifié africain (Namibie ou Algérie) – le qualifié américain (Etats-Unis) le 27 septembre

Pays de Galles – Australie le 24 septembre

Nouvelle-Zélande – Italie le 29 septembre

Nouvelle-Zélande – un qualifié africain le 5 octobre

France – Italie le 6 octobre

Planning de la billetterie :

• 15 mars 2021 : Démarrage de la prévente Famille 2023 (vente de billets)

• 18 mars 2021 : Packages officiels voyage et hospitalité

• 5 avril 2021 : Fin de la prévente via le programme Famille 2023

• 6 avril 2021 : Billetterie ouverte au grand public à 18h