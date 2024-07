Rugby : les Bleus déjà qualifiés pour les quarts de finale

Après un match nul contre les États-Unis en ouverture du tournoi olympique, l’Équipe de France à 7 a enchaîné hier soir avec une victoire difficile au Stade de France contre l'Uruguay sur le score de 19-12. Les Bleus ont inscrit trois essais (Antoine Zeghdar, Jefferson Lee-Joseph et Antoine Dupont) malgré une défense fébrile. Les coéquipiers d'Antoine Dupont joueront à 15h30 leur troisième et dernier match de poule contre les doubles champions olympiques (2016 et 2021), les Fidji, avant de disputer leur quart de finale dans la soirée. Les demi-finales et la finale se disputeront samedi, au lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux.

ML