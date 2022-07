Run in Lyon 2022 : la course ne passera pas par le tunnel de la Croix-Rousse

L’édition 2022 de la course Run in Lyon aura lieu le 2 octobre prochain mais, cette fois-ci, le parcours ne passera pas par le tunnel de la Croix Rousse. Les épreuves de 10km, de 21km et du marathon passeront en revanche par les Berges du Rhône et partiront de nouveau depuis le palais de justice.

Cette 12e édition de la Run In Lyon proposera de nouveaux itinéraires afin d’éviter le tunnel de la Croix-Rousse, peu apprécié des participants.

En ligne droite sur 1 763 mètres, ce passage sera supprimé et remplacé par d’autres tracés. Les coureurs passeront par la rue Constantine et la place des Terreaux, tandis que le semi et le 10 km traverseront la place Bellecour, via la voie basse des Berges du Rhône, pour enfin finir par l’habituel rue de la République.

Toutefois, ces modifications ne devraient pas changer la difficulté des parcours. Les inscriptions étant lancées depuis début mai, l’organisation de Run in Lyon espère accueillir 30 000 coureurs, rapporte Le Progrès.