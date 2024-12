Saint-Chamond : plus de 200 kg d’explosif de la Première Guerre mondiale retrouvé enfoui sur le champ de tir de Langonand

La découverte de 230 kg de mélinite, un explosif datant potentiellement de la Première Guerre mondiale, sur le champ de tir de Langonand à Saint-Chamond, a suscité une importante opération de dépollution. L'explosif, enfoui sous terre depuis des décennies, a été sécurisé par des experts, qui ont opté pour un brûlage contrôlé sur site. Pendant six semaines, la route voisine et un hameau ont été évacués, avec des patrouilles de gendarmerie et des drones pour garantir la sécurité. Aujourd’hui, le site est sécurisé et les activités normales ont repris.

