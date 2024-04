Saint-Étienne : coupure de la circulation sur l’autoroute A72

En raison d'un accident de la circulation impliquant un poids lourd et un fourgon, l'autoroute A72 en direction de Saint-Étienne est coupée entre les échangeurs de Feurs (n°6) et Montbrison (n°7). Des équipes sont désormais mobilisées pour sécuriser la zone et permettre aux secours d'intervenir afin d'évacuer les véhicules impliqués le plus vite possible afin de retrouver rapidement une circulation normale.

Ainsi l'entrée sur l'autoroute A72 est interdite et la sortie obligatoire au niveau de l'échangeur de Feurs (n°6).

M.D