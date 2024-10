Hier soir, la circulation des trains a été interrompue en fin de journée dans les deux sens entre Saint-Étienne et Lyon. La raison ? Un éboulement sur les voies entre Rive-de-Gier et Saint-Chamond a perturbé le trafic. Ce matin, cet éboulement a également provoqué l’interruption du trafic entre Saint-Étienne et Givors. La SNCF a annoncé que le trafic restera à l’arrêt jusqu’à midi.

EP