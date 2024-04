Depuis la semaine dernière, la météo pénalise les restaurateurs dans l’agglomération stéphanoise.

Pour cause, les températures sont anormalement basses à Saint-Étienne.

Conséquence, au grand dam, des restaurateurs stéphanois doivent composer ces jours-ci sans leur terrasse, habituellement remplie à cette période de l’année. Place Jean-Jaurès, on évoque un certain « manque à gagner » en attendant une météo plus clémente.