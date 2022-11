Saint-Etienne : la Région suspend ses aides à la Cité du Design

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé via un communiqué qu’elle suspendait ses aides à la Cité du Design de Saint-Etienne alors que cette dernière est dans la tourmente. Un déficit de 1,4 million d’euros a été comblé par Saint-Etienne Métropole suite à la mauvaise gestion de la structure. Ainsi, un audit a été commandé pour plus de détail sur la situation de la Cité du Design. D’ici-là, la Région ne fournira plus aucune aide.