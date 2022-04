Saint-Étienne : le centre pluriactivités Seven Squares de Steel élu « meilleur centre de loisirs du monde »

À Saint-Etienne, le centre multiactivités Seven Squares, situé au sein du centre commercial Steel, vient d’être récompensé par le Bowling Center Architecture and Design Awards.

Cette institution vient de reconnaître le centre comme étant le “Best New International Center”, soit le meilleur centre de loisirs du monde dans la catégorie des “centres hybrides”.

Dans un communiqué publié par le groupe Seven Squares, Vincent Garcin, le président, a confié sa fierté : « Nous ne sommes qu’au début de l’histoire Seven Squares et ce prix nous motive encore plus à nous dépasser pour offrir demain de nouvelles expériences ».