Saint-Étienne : le secours populaire offre des fournitures scolaires aux plus démunis

Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, certaines familles ont du mal à assurer les dépenses liées aux fournitures scolaires. Face à cette situation, le secours populaire de Saint-Étienne organise des collectes afin d’offrir les fournitures nécessaires aux enfants ne bénéficiant pas de l’allocation de rentrée.

Grâce à un partenariat avec les enseignes Auchan et Carrefour, ainsi qu’avec l’aide de certains commerces locaux, l’équipe associative stéphanoise peut venir en aide à plusieurs familles.

Depuis ce mercredi 24 août et jusqu’au lundi 5 septembre, 16 bénévoles interviendront lors des journées de collectes et plus de 12 bénévoles seront présents lors des distributions.

A noter que 488 enfants avaient pu bénéficier de l’aide du secours populaire pour les fournitures scolaires l’année dernière, rappelle Le Progrès.