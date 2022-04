Saint-Etienne : le skate à l’honneur à l’occasion de la Biennale design

La Biennale design a débuté mercredi à la cité du Designe de Saint-Étienne, en accès gratuit, où les férus de skate pourront profiter d’un skatepark en intérieur pour une durée de quatre mois et où les novices pourront s’essayer à la discipline.

Planches, casques et protections seront disponibles en prêt pour les riders, qui pourront également profiter d’une exposition street art dédiée au skate, dans un style urbain, fait de graphes, dans le but de revaloriser l’image de ce sport et de montrer l’importance d’une discipline comme le skate auprès de la municipalité stéphanoise.