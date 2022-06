Saint-Étienne : les emplois de Verney-Carron sauvés

C’est une bonne nouvelle pour tous les employés de Verney-Carron, la manufacture d’armes de chasse, à Saint-Etienne : ce jeudi 23 juin, le Tribunal de Commerce de la ville stéphanoise a approuvé le plan de sauvegarde et de reprise par le groupe Cybergun.

Verney-Carron compte 73 salariés et a un chiffre d’affaires d’environ 8 millions d’euros par an. Le groupe repreneur s’engage à maintenir les emplois et à continuer la production dans la ville stéphanoise.



De plus, Cybergun souhaite créer la future chaine d’assemblage de la division “armement” du groupe. Pour cela, il faudrait investir près de 20 millions d’euros.



Pour rappel, c’est en septembre 2021 que l’armurier stéphanois avait été placé en procédure de sauvegarde par le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne.