Saint-Etienne : les Verts jouent gros face à Reims

Le coup d’envoi de ce match, qui se déroulera au Stade Geoffroy Guichard (Saint-Etienne) sera donné le samedi 14 mai à 21 h. Avant la rencontre, les Verts sont classés 18ème et Reims occupe la 12ème place de la Ligue 1 Uber Eats.



Après leur défaite face à Nice lors de la dernière journée (4-2), l’ASSE n’a plus le droit à l’erreur s’ils veulent éviter les barrages ou une descente en Ligue 2. De son côté, Reims n’a plus grand-chose à jouer mais espère tout de même ramener une victoire du Chaudron en cette fin de saison.

👥 Les 𝟮𝟬 Verts pour #ASSESDR !



🔙 Heureux de te revoir Falaye Sacko ! Lucas Gourna et Wahbi Khazri sont eux de retour de suspension 👊 pic.twitter.com/YKPmWdECHd — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 13, 2022