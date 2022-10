Révélé dans l’émission “Incroyable Talent”, l’illusionniste Gus sera en spectacle à Saint-Etienne à La Comète ce jeudi 20 octobre à 20h30 pour proposer son spectacle. Les places pour y assister sont au prix unique de 35 euros sur le site : https://www.ckelprod.com . Entre humour, tours de magie et interactions avec le public, ce spectacle est fait pour tous les publics et divertira petits et grands.