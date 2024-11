Saint-Etienne : trois femmes percutées par une voiture

Dimanche après-midi, trois femmes, une mère et ses deux filles, ont été violemment percutées par un conducteur alors qu’elles marchaient sur le trottoir dans le quartier de la Cotonne, à Saint-Étienne. Rapidement sur place, les médecins du Samu 42 et les sapeurs-pompiers ont pris en charge les trois victimes. Deux ont été transportées au centre hospitalier Nord, à Saint-Priest-en-Jarez, et une autre à l’hôpital privé de la Loire, à Saint-Étienne. L’auteur des faits, un adolescent de 15 ans, devra répondre de ses actes devant la justice dans les prochaines semaines.

EP