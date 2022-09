Selon nos confrères du Progrès, un homme de 26 ans aurait chuté d’un toit d’un logement ce jeudi 8 septembre durant la matinée dans le quartier du Soleil à Saint-Etienne. L’individu aurait été grièvement blessé suite à la chute et lors de leur arrivée sur place, les sapeurs-pompiers n’ont pas hésité et on transporté la victime au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.