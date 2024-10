Saint-Etienne : un hôpital de nounours au CHU de la commune

Du coté de Saint-Etienne, le CHU de la commune met en place un hôpital des nounours.

L’ouverture de ce site d’un genre un peu particulier a lieu aujourd’hui jusqu’à 21h ce soir, dans le cadre de la fête de la science, qui se tient en ce moment même.

Au programme, durant 4h, les plus jeunes pourront apporter leur doudou, pour que celui-ci subisse toute une batterie de tests médicaux. L’objectif de cette initiative, rendre la visite à l’hôpital moins stressante et plus ludique pour le jeune public.

