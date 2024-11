À Saint-Étienne, un jeune homme de 20 ans a frappé violemment une voiture de police et aurait insulté les fonctionnaires présents. Il aurait même tenté d’ouvrir la portière pour monter à bord. Interpellé et tenant des propos incohérents, il a échoué à un contrôle d’alcoolémie. Placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue, il a été remis en liberté et devra répondre de ses actes devant la justice pour violences et outrages.

