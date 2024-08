Saint-Etienne : une conférence sur les violences intrafamiliales aura lieu le 19 septembre

Le Service pénitentiaire d'insertion et de probation de Saint-Etienne, qui prend en charge les auteurs de violences intrafamiliales, va organiser une conférence sur le sujet le 19 septembre prochain dans la cité du Forez au Fil dans un but de prévention d'après Le Progrès. Seront conviés les partenaires du SPIP, à savoir les magistrats, les avocats, les associations, les forces de l'ordre, la préfecture et le Département, ainsi que le grand public. Il faut cependant s'inscrire avant le 19 août à l'adresse mail conferencevif@outlook.com