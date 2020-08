Saint-Genis-Laval : un abattoir clandestin démantelé

Ce vendredi matin, les gendarmes ont fait une découverte sanglante dans un garage de Saint-Genis-Laval, tout près de Lyon. Ils sont tombés nez à nez avec plusieurs carcasses gisant à terre et pendues à une échelle. Les gendarmes ont alors constaté la présence équivoque d’un abattoir rituel clandestin.

Au total, six moutons avaient déjà été égorgés et cinq agneaux ainsi qu’un bélier attendaient de l’être. Selon le Progrès, le locataire du local a été entendu librement. Le Lyonnais a reconnu et assumé les faits. Une enquête est en cours pour déterminer les suites judiciaires. Les animaux rescapés ont été emmenés au refuge de la SPA de Brignais.

Pour rappel, le recours à l’abattage hors abattoir agréé est un délit réprimé par une peine de 6 mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.