Saint-Georges-de-Reneins : des collégiens exclus pour non-respect des gestes barrières

Dans le rectorat de Lyon, neuf élèves du collège de Saint-Georges-de-Reneins ont été renvoyés de leur établissement. Ces derniers se sont chahutés et ont enlevé leur masque dans la cour de récréation.



Selon Le Progrès, les adolescents en question ont été exclus jusqu’à la fin de l’année scolaire. En réalité, c’est une exclusion de 10 jours qui a été décidée, comme l’autorise le règlement.



La sécurité sanitaire avant tout



Depuis qu’Emmanuel Macron a annoncé le retour de l’école obligatoire pour tous les élèves, le protocole sanitaire a été modifié. Ce dernier, oblige notamment le port du masque dans les collèges si la distance d’un mètre n’est pas possible. Les collégiens exclus auraient refusé de se laver les mains à plusieurs reprises et auraient refusé de porter un masque.



Le directeur de l’établissement en question, Jean-Pierre Marechal a indiqué au Progrès avoir “assuré la protection des jeunes”. L’Académie de Lyon confie au quotidien que “le principal est responsable de la sécurité de l’établissement, il a simplement fait respecter le règlement.”