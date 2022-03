Saint-Loup-Géanges : collision entre un cycliste et un tracteur

Mardi après-midi, un incident est survenu au lieu-dit la Forge sur la commune de Saint-Loup-Géanges, lorsqu’un tracteur et un cycliste sont entrés en collision.

Le conducteur du tracteur, qui était en train de sortir d’une exploitation agricole, n’aurait pas vu le cycliste arriver, tandis que celui-ci circulait en direction de Demigny, la faute au tronc d’un platane situé sur le bas côté du croisement, précise Le Journal de Saône-et-Loire.

Le cycliste de 64 ans a ensuite percuté la roue avant gauche du tracteur et a chuté. Blessé et souffrant de plusieurs plaies, il a été pris en charge par les pompiers et a été transporté à l’hôpital de Chalon.