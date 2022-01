Saint-Rémy : les travaux de rénovation du collège officiellement terminés

Même s’il reste encore quelques coups de peinture à donner, la plupart des travaux de rénovation du collège Louis-Pasteur de Saint-Rémy sont enfin terminés. Financé par le Conseil départemental, le chantier a permis une rénovation thermique complète du bâtiment par l’extérieur par laines de bois.



Comme le précisent nos confrères du JSL, les menuiseries extérieures, les faux plafonds, les éclairages et le chauffage des salles ont été remplacées. La sonorisation a également été repensée, alors qu’une ventilation double flux, des nouveaux radiateurs et des brise-soleil ont également été installés. De son côté, le principal du collège est satisfait et affirme que ces travaux permettraient de faire des économies d’énergie.