Saint-Rirand : deux individus miraculés après un accident de voiture spectaculaire

Selon les informations de nos confrères du Progrès, ce mardi un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture sur la route départementale 39 à Saint-Rirand. Le véhicule est tombé dans un fossé et après plusieurs tonneaux, a terminé sa course 30 mètres en contrebas. Le conducteur était avec son frère dans le véhicule, les deux hommes étant âgés de 59 et 69 ans. Ils ont finalement après l'incident réussi à sortir du véhicule seuls et n'ont été que légèrement blessés, miraculeusement. Les secours les ont malgré tout pris en charge.