Saône-et-Loire : des représentations de théâtre dans des lavoirs

Le département de Saône-et-Loire va proposer cet été des représentations de théâtre dans des lieux originaux : des lavoirs. Du 11 juin au 12 juillet 2022, neuf lavoirs serviront en effet de décor à la Compagnie du Bonheur Vert et à sa pièce de théâtre “Le Lavoir”, de Dominique Durvin et Hélène Prévost, mise en scène par Gaëlle About.

Sept comédiennes incarnent des lavandières du début du XXe siècle se retrouvant autour du lavoir à la veille de la Première Guerre mondiale.



Ces représentations seront gratuites, sans réservation et dureront 1h15. À noter qu’en cas de pluie, le spectacle sera annulé.

Liste des représentations :

– Samedi 11 juin 2022, 19h30 : Lavoir du Bois des chevaux à Givry

– Mercredi 15 juin 2022, 19h : Lavoir rue de la Tour du Moulin à Marcigny

– Mercredi 22 juin 2022, 19h30 : Lavoir à La Chapelle-Saint-Sauveur

– Jeudi 23 juin 2022, 19h : Lavoir de Perrigny à Saint-Martin-en-Bresse

– Jeudi 30 juin 2022, 19h : Lavoir d’Anost

– Mardi 5 juillet 2022, 19h : Lavoir de Saint-Vérand

– Mercredi 6 juillet 2022, 19h30 : Lavoir au lieu-dit Julienne à Tournus

– Jeudi 7 juillet 2022, 19h : Lavoir Saint-Pierre à Cheilly-Lès-Maranges

– Mardi 12 juillet 2022, 19h : Lavoir de la fontaine à Oyé