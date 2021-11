Saône-et-Loire : les chiffres concernant la sécurité routière dans le département

À l’occasion d’une conférence de presse organisée autour du thème de la sécurité routière, Julien Charles, le préfet de Saône-et-Loire, a dévoilé les chiffres concernant le département.

Le nombre de personnes décédées suite à un accident de la route a diminué par rapport à 2018 et 2019, avec 24 morts au 31 octobre contre 48 pour ces autres années (l’année 2020, avec 27 morts, n’est pas considérée comme significative).

Moins de morts mais plus de blessés

Moins de morts mais plus d’accidents avec 366 au 31 octobre 2021, contre 340 sur l’ensemble de l’année 2020, et également plus de blessés, 477 contre 409.

Le préfet de Saône-et-Loire a par ailleurs annoncé une accentuation de la prévention et un renforcement des contrôles routiers afin de lutter contre les trois facteurs principaux d’accidents de la route : la vitesse, l’alcool et les stupéfiants.