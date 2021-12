Saône-et-Loire : les élus adoptent le budget du conseil départemental pour 2022

Les élus du conseil départemental de Saône-et-Loire ont pris part à une assemblée plénière, ce jeudi, à Mâcon, lors de laquelle ils ont adopté le budget primitif de la collectivité pour l’année 2022.

Un budget de l’ordre de 709,8 millions d’euros, dont 176 millions dédiés à l’investissement, indique Le Journal de Saône-et-Loire.

Dans ce budget sont également compris 219,9 millions d’euros consacrés à l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie et au soutien des personnes handicapées, 82 millions d’euros pour l’insertion et le logement, 64,7 millions d’euros pour l’enfance, 62,3 millions d’euros pour les collèges, le sport, la jeunesse, ainsi que la culture et 6 millions d’euros pour l’agriculture, 3 millions d’euros consacrés à l’attractivité du territoire, et 43 millions d’euros pour l’entretien les 5 258 kilomètres de routes gérés par le Département.