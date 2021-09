Saône-et-Loire : l’opération “Quartiers d’été” est de nouveau un succès

Alors que l’opération “Quartiers d’été” était reconduite pour la deuxième année consécutive à Autun, dans la Communauté Urbaine Creusot-Montceau, dans le Grand Chalon et dans le Mâconnais Beaujolais Agglomération, on ne peut pas qualifier cette dernière autrement que par une réussite. Le projet a, selon la Préfecture de Saône-et-Loire, permis de :

renforcer son soutien aux projets estivaux portés par les collectivités locale

développer des séjours sportifs pour les enfants et les jeunes des programmes de réussite éducative

redéployer l’opération Raid Aventure

La Préfecture a d’ailleurs soutenu ces actions de proximité dans les quartiers prioritaires de la ville à hauteur de 221 000 euros (soit 24% de plus qu’en 2020 : 178 236 euros). Les collectivités en ont profité pour renforcer et améliorer les activités estivales : organisation des accueils de loisirs dans les écoles maternelles et primaires, déploiement des festivités estivales au cœur des quartiers, mise en place de projets itinérants pour les enfants et les jeunes, etc. Plus de 120 enfants ont pu partir une semaine au Mont-Saint-Vincent avec une aide de financement par l’État.

L’association Raid Aventure a également permis à des bénévoles agents de la police nationale de rencontrer la population d’une autre manière que lors de leurs interventions ordinaires. Sur chaque site, c’est plus de 300 personnes qui ont pu jouer, échanger et rencontrer les acteurs de la sécurité intérieure.