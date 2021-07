Sécurité à Lyon : la “Stratégie du 24 juillet” renouvelée pour 1 an

L’heure est aux bilans pour la « stratégie du 24 juillet ». Il y a près d’un an, le 24 juillet 2020, le préfet Pascal Mailhos lançait ce dispositif autour du procureur de la République de Lyon, Nicolas Jacquet, du directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), Nelson Bouard, et des maires de 6 communes de la Métropole de Lyon : Gréogry Doucet (Lyon), Cédric Van Styvendael (Villeurbanne), Hélène Geoffroy (Vaulx-en-Velin), Jérémie Bréaud (Bron), Michèle Picard (Vénissieux), Alexandre Vincendet (Rillieux-la-Pape). Pour quel objectif ? Élaborer une stratégie commune d’action afin de renforcer la sécurité et la tranquillité de tous. Durant l’année écoulée, des réunions avec les différents communes ont eu lieu tous les deux mois afin de faire le point. Tous les acteurs ont fait le choix de porter leur action sur six thèmes : le trafic de stupéfiants, les rodéos, la tranquillité publique, le déploiement de la vidéo-protection, le contrôle des commerces extérieurs et la politique pénale de proximité.

« Qui que vous soyez, si vous commettez des actes de délinquance, tous les services sont unis et là pour répondre et punir. », annonce Pascal Mailhos. Ce travail de collaboration entre les différents partis a conduit à quelques résultats comme par exemple, les 1280 opérations contre le trafic de stupéfiant, les 196 interventions contre le phénomène des rodéos, ou les 671 contrôles de commerces générant des nuisances (45 fermetures administratives). Le procureur de la République, Nicolas Jacquet a de son côté territorialisé sa politique pénale. L’ouverture d’une enquête est devenue quasiment systématique, notamment pour les rodéos. Au total, une centaine d’enquêtes ont été ouvertes, 55 auteurs identifiés, et 16 condamnations de prison prononcées. Pour le préfet, l’action collective est l’une des clés.

Face à ces premiers résultats, l’ensemble des acteurs a souhaité le renouvellement du dispositif pour l’année à venir, avec une volonté d’inscription dans la durée. Lors des prochaines réunions, d’autres thèmes devraient être abordés comme le rôle de l’Éducation nationale, les bailleurs sociaux ou les mineurs non-accompagnés.